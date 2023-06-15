В’юн Зелений 15 червня: чому наші пращури не викидали сміття в цей день

Крім того, було заборонено купатися в озері та сумувати

Цього четверга, 15 червня, у православних храмах священники та віряни згадують Никифора, видатного церковного діяча, який був патріархом Константинопольським. За народним календарем у цей день відзначається Никифорів день, або В’юн Зелений — час, який наші пращури ознаменували настання справжнього літа та тепла.

За традиціями, молодь на В’юна Зеленого збиралася разом і гуляла вулицями, святкуючи настання літнього сезону. Вони співали пісні про закоханих, допомагали своїм сусідам та молилися духам за успішний урожай.

Напередодні до оселі потрібно було принести гілки берези. Житлові кімнати часто провітрювали, щоб позбутися неприємних запахів, особливо — хвороб. Господині готували короваї та ставили їх на вікно. Таким чином, в дім залучалися благополуччя, удача та хороший урожай.

Що не можна робити 15 червня

Виносити сміття — можна "винести" з дому здоров’я та фінансове благополуччя.

Носити на собі метал (прикраси, гудзики) — можна потрапити в ситуацію, вибратися з якої вдасться тільки людям із залізним характером.

Сумувати, оплакувати померлих — померлі часто приходитимуть уві сні.

Купатися в річках та озерах — русалки можуть забрати людей із собою на дно.

Нагадаємо, що в червні в Україні відзначається День батька 2023. Свято з’явилося не так давно, але стало важливою подією для всіх українських батьків та дітей.