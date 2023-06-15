Зачем на женских трусах бантик: неожиданный ответ

Оказывается, это не только элемент красоты, но и практичности

Все женщины, а возможно и мужчины, знают о том, что большинство женских трусиков имеют спереди аккуратный маленький бантик, который в большинстве случаев соответствует цвету ткани. Ранее считалось, что этот элемент белья предназначен исключительно для эстетического вида, однако оказывается, существует несколько теорий о его происхождении. Это как с вопросом о кармашке на трусах, который издание "Телеграф" прояснил ранее.

Возвращаясь к бантику, самый распространенный ответ, который разделяют как интернет-сыщики на Reddit, так и историки моды, заключается в том, что этот милый элемент на нижнем белье появился еще до того, как была изобретена резинка, пишет yahoo.

Для чего бантик на женских трусах

В старину резинки не применялись для закрепления одежды, поэтому использовались ленты, которые, в целях практичности, завязывались впереди в виде банта. Кроме того, что бантик на женских трусах является сейчас милым и женственным украшением, он позволяет легко определить, какая сторона лицевая, чтобы случайно не надеть белье наизнанку, особенно в темной комнате.

Ранее мы писали, для чего на мужских трусах нужно отверстие. Его в обиходе называют "гульфиком".