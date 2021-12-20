Гульфик на мужских трусах: что это такое и зачем он нужен

Мужчины давно привыкли к ширинке на трусах

Нижнее белье давно стало неотъемлемой частью гардероба, и мы давно привыкли к его внешнему виду. Например, уже и не задумываемся о том, зачем нужен бантик или кармашек на женских трусах. Также мы привыкли к прорези на мужских трусах.

О том, зачем нужна ширинка на мужских трусах, рассказал CNN.

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Ширинка на передней части мужских трусов называется "гульфик". Впервые подобные отверстия появились на мужских брифах. Главной их целью было облегчить процесс похода в туалет, не снимая одежды. Кроме того, таким образом мужчина мог безопасно сходить в туалет и ничего не простудить, когда на улице была поганая погода.

Со временем подобная деталь на нижнем белья утратила свою актуальность – сантехнику стали размещать внутри помещения и здоровье мужчин перестало зависеть от условий, в которых им приходилось ходить в туалет. Но мужчины настолько оценили появление гульфика, что не захотели от него отказываться.

Также этот элемент мужского нижнего белья стал данью традиции. В 1935 году был определен определенный стиль мужских трусов. Компания Coopers Inc продала первые в истории слипы и позиционировала себя новаторами в производстве мужских трусов, на которых была ширинка. В итоге традиция на самом деле сохранилась – в наше время внешний вид мужских трусов практически не изменился, а гульфик остается их неотъемлемой частью.

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