Гульфик на мужских трусах: что это такое и зачем он нужен
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Мужчины давно привыкли к ширинке на трусах
Нижнее белье давно стало неотъемлемой частью гардероба, и мы давно привыкли к его внешнему виду. Например, уже и не задумываемся о том, зачем нужен бантик или кармашек на женских трусах. Также мы привыкли к прорези на мужских трусах.
О том, зачем нужна ширинка на мужских трусах, рассказал CNN.
Ширинка на передней части мужских трусов называется "гульфик". Впервые подобные отверстия появились на мужских брифах. Главной их целью было облегчить процесс похода в туалет, не снимая одежды. Кроме того, таким образом мужчина мог безопасно сходить в туалет и ничего не простудить, когда на улице была поганая погода.
Со временем подобная деталь на нижнем белья утратила свою актуальность – сантехнику стали размещать внутри помещения и здоровье мужчин перестало зависеть от условий, в которых им приходилось ходить в туалет. Но мужчины настолько оценили появление гульфика, что не захотели от него отказываться.
Также этот элемент мужского нижнего белья стал данью традиции. В 1935 году был определен определенный стиль мужских трусов. Компания Coopers Inc продала первые в истории слипы и позиционировала себя новаторами в производстве мужских трусов, на которых была ширинка. В итоге традиция на самом деле сохранилась – в наше время внешний вид мужских трусов практически не изменился, а гульфик остается их неотъемлемой частью.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно нужно носить нижнее белье.
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