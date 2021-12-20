Укр

Гульфик на мужских трусах: что это такое и зачем он нужен

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
39
Отверствие на трусах - очень практичная вещь Новость обновлена 20 декабря 2021, 22:21
Отверствие на трусах - очень практичная вещь

Мужчины давно привыкли к ширинке на трусах

Нижнее белье давно стало неотъемлемой частью гардероба, и мы давно привыкли к его внешнему виду. Например, уже и не задумываемся о том, зачем нужен бантик или кармашек на женских трусах. Также мы привыкли к прорези на мужских трусах.

О том, зачем нужна ширинка на мужских трусах, рассказал CNN.

Ширинка на передней части мужских трусов называется "гульфик". Впервые подобные отверстия появились на мужских брифах. Главной их целью было облегчить процесс похода в туалет, не снимая одежды. Кроме того, таким образом мужчина мог безопасно сходить в туалет и ничего не простудить, когда на улице была поганая погода.

Со временем подобная деталь на нижнем белья утратила свою актуальность – сантехнику стали размещать внутри помещения и здоровье мужчин перестало зависеть от условий, в которых им приходилось ходить в туалет. Но мужчины настолько оценили появление гульфика, что не захотели от него отказываться.

Также этот элемент мужского нижнего белья стал данью традиции. В 1935 году был определен определенный стиль мужских трусов. Компания Coopers Inc продала первые в истории слипы и позиционировала себя новаторами в производстве мужских трусов, на которых была ширинка. В итоге традиция на самом деле сохранилась – в наше время внешний вид мужских трусов практически не изменился, а гульфик остается их неотъемлемой частью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно нужно носить нижнее белье.

Теги:
#Мужчины #Белье #Трусы
Петр Порошенко и Виктор Медведчук
Политика
Угольное дело и государственная измена: всё, что надо знать о подозрениях Порошенко и Медведчуку
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко и Виктор Медведчук
Угольное дело и государственная измена: всё, что надо знать о подозрениях Порошенко и Медведчуку
Дата публикации
Категория
Ключевые события дня
Итоги дня 20 декабря: подозрение Порошенко, снегопад в Киеве
Дата публикации
Категория
Тысячу по программе "еПидтримка" можно использовать в течение 4 месяцев
Брать или "оставить старикам": в сети разгорелись нешуточные споры из-за тысячи Зеленского
Дата публикации
Категория
Пока Киев засыпает снегом, водителям приходится стоять в пробках
Киев засыпало снегом: город сковали пробки и аварии (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Многие бизнесмены против нововведений в виде РРО
Новые правила: кому из предпринимателей придется иметь кассовый аппарат в 2022 году