Гульфік на чоловічих трусах: що це таке і для чого він потрібний

Чоловіки давно звикли до ширинки на трусах

Нижня білизна давно стала невід’ємною частиною гардеробу, і ми давно звикли до її зовнішнього вигляду. Наприклад, вже й не замислюємося про те, навіщо потрібен бантик або кишенька на жіночих трусах. Також ми звикли до прорізу на чоловічих трусах.

Про те, навіщо потрібна ширинка на чоловічих трусах, розповів CNN.

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Ширинка на передній частині чоловічих трусів називається "гульфік". Вперше такі отвори з’явилися на чоловічих брифах. Головною метою було полегшити процес походу в туалет, не знімаючи одягу. Крім того, таким чином чоловік міг безпечно сходити до туалету та нічого не застудити, коли на вулиці була погана погода.

Згодом подібна деталь на нижній білизні втратила свою актуальність – сантехніку стали розміщувати всередині приміщення і здоров’я чоловіків перестало залежати від умов, у яких їм доводилося ходити до туалету. Але чоловіки настільки оцінили появу гульфіка, що не хотіли від нього відмовлятися.

Також цей елемент чоловічої спідньої білизни став даниною традиції. У 1935 році було визначено певний стиль чоловічих трусів. Компанія Coopers Inc продала перші в історії сліпи та позиціонувала себе новаторами у виробництві чоловічих трусів, на яких була ширинка. У результаті традиція насправді збереглася — у наш час зовнішній вигляд чоловічих трусів практично не змінився, а гульфік залишається їхньою невід’ємною частиною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно потрібно носити спідню білизну.