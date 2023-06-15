Навіщо на жіночих трусах бантик: несподівана відповідь

Виявляється, це не лише елемент краси, а й практичності

Всі жінки, а можливо і чоловіки, знають про те, що більшість жіночих трусиків мають спереду акуратний маленький бантик, який у більшості випадків відповідає кольору тканини. Раніше вважалося, що цей елемент білизни призначений виключно для естетичного вигляду, проте виявляється, існує кілька теорій щодо його походження. Це як із питанням про кишеню на трусах, яке видання "Телеграф" прояснив раніше.

Повертаючись до бантика, найпоширеніша відповідь, яку розділяють як інтернет-нишпорки на Reddit, так і історики моди, полягає в тому, що цей милий елемент на спідній білизні з’явився ще до того, як була винайдена резинка, пише yahoo.

Для чого бантик на жіночих трусах

За старих часів резинки не застосовувалися для закріплення одягу, тому використовувалися стрічки, які, з метою практичності, зав’язувалися спереду у вигляді банта. Крім того, що бантик на жіночих трусах є зараз милою і жіночною прикрасою, він дозволяє легко визначити, яка сторона лицьова, щоб випадково не надіти білизну навиворіт, особливо в темній кімнаті.

Раніше ми писали, навіщо на чоловічих трусах потрібен отвір. Його зазвичай називають "гульфіком".