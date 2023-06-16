Чем обязательно подкормить лук в июне: секрет опытных огородников

Луковицы вырастут размером с кулак

Лук выращивают практически на каждом участке. Для получения богатого урожая нужно вовремя подкормить растение. Середина июня прекрасно подходит для того, чтобы внести удобрения. Тогда луковицы до момента сбора урожая успеют улучшить питательные свойства и значительно увеличатся.

Для подкормки лука в июне лучше всего выбирать калийные удобрения. Для этого прекрасно подходит зола.

В какой день подкормить лук в июне

Первый раз удобрение вносят через 15 дней после появления перьев. Второй раз внесение подкормки приходится на середину июня, зависимо от срока посадки и сорта.

О недостатке питательных веществ выступает пожелтение кончиков перьев лука.

Чем подкормить лук в июне

Литровую банку золы нужно развести в 10 литрах воды. Получившейся жидкостью нужно подкормить лук. Это же удобрение подойдет и для чеснока.

Зольный раствор не только увеличит урожай, но и защитит растение от вредителей.

Кроме того, можно использовать дрожжи, которые насытят грунт кислородом и будут способствовать активному росту головки.

200 грамм дрожжей нужно растворить в 3 литрах воды и добавить 2 столовые ложки сахара. Полученный состав оставить на 1-2 часа до начала процесса брожения. После того как появится пена раствор смешать с водой в пропорции 1:2 и внести его на грядки.

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