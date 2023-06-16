Чим обов’язково підгодувати цибулю у червні: секрет досвідчених городників

Цибулини виростуть розміром із кулак

Цибулю вирощують практично на кожній ділянці. Для здобуття багатого врожаю потрібно вчасно підгодувати рослину. Середина червня чудово підходить для того, щоби внести добрива. Тоді цибулини до моменту збирання врожаю встигнуть покращити поживні властивості та значно збільшаться.

Для підживлення цибулі у червні найкраще вибирати калійні добрива. Для цього чудово підходить попел.

Якого дня підгодувати цибулю у червні

Перший раз удобрення вносять через 15 днів після появи пір’я. Вдруге внесення підживлення припадає на середину червня, залежно від терміну посадки та сорту.

Про нестачу поживних речовин виступає пожовтіння кінчиків пір’я цибулі.

Чим підгодувати цибулю у червні

Літрову банку золи потрібно розвести у 10 літрах води. Отриманою рідиною потрібно підгодувати цибулю. Це ж добриво підійде і часнику.

Зольний розчин не лише збільшить урожай, а й захистить рослину від шкідників.

Крім того, можна використовувати дріжджі, які наситять ґрунт киснем і сприятимуть активному зростанню головки.

200 г дріжджів потрібно розчинити в 3 літрах води та додати 2 столові ложки цукру. Отриманий розчин залишити на 1-2 години на початок процесу бродіння. Після того як з’явиться піна розчин треба змішати з водою в пропорції 1:2 і внести його на грядки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко прискорити дозрівання часнику.