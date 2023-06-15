Гарбуз виросте великим і красивим, якщо підгодувати його цим безкоштовним настоєм: рецепт чудо-добрива

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Гарбуз це один з найбільш невибагливих овочів, однак і він також потребує підгодівлі та особливого догляду, як і інші рослини на городі. На щастя, щоб дати овочу необхідні йому азот, калій, фосфор і цинк не потрібно скуповувати купу добрив. Всі ці елементи можна знайти у безплатному та доступному засобі.

І це диво-добрива — деревна зола, пише портал prostoway. Найкраще використовувати попіл із печей та камінів, а також підійдуть і залишки спалених сухих гілок.

Рецепт добрива із деревної золи дуже простий. Спочатку потрібно приготувати концентрований настій із попелу та води. Для цього наповніть місткість на 1/3 золою, залийте гарячою водою і залиште розчин настоюватися на 2 дні, періодично його помішуючи засіб. Потім процідіть концентрат і кожен літр добрива, що вийшло, змішайте з 9 літрами чистої води.

Застосовувати підживлення потрібно під час формування зав’язей. Найкраще удобрювати гарбуз рано-вранці або ввечері. Спочатку полийте грядки простою водою, потім зробіть невеликі канавки біля кущів, налийте в них підживлення, а потім присипте їх ґрунтом. Будьте обережні, щоб засіб не потрапив на листя та стебла.

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