Тыква вырастет крупной и красивой если подкормить ее этим бесплатным настоем: рецепт чудо-удобрения

Эффективно, простой и максимально бюджетно

Тыква это один из самых неприхотливых овощей, однако и она также нуждается в подкормке и особом уходе, как и другие растения на огороде. К счастью, для того, чтобы дать овощу необходимые ему азот, калий, фосфор и цинк не нужно скупать кучу удобрений. Все эти элементы можно найти в бесплатном и доступном средстве.

И это чудо-удобрение — древесная зола, пишет портал prostoway. Лучше всего использовать пепел из печей и каминов, а также подойдут и остатки сожженных сухих веток.

Рецепт удобрения из древесной золы очень прост. Сначала нужно приготовить концентрированный настой из пепла и воды. Для этого наполните емкость на 1/3 золой, залейте все горячей водой и оставьте раствор настаиваться на 2 дня, периодически его помешивая средство. Затем процедите концентрат и каждый литр получившегося удобрения смешайте с 9 литрами чистой воды.

Применять подкормку нужно в период формирования завязей. Лучше всего удобрять тыкву рано утром или вечером. Сначала полейте грядки простой водой, после сделайте небольшие канавки возле кустов, налейте в них подкормку, а затем присыпьте их грунтом. Будьте осторожны, чтобы средство не попало на листья и стебли.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно поливать огурцы, чтобы они не были горькими и грубыми. Также мы писали, как нельзя поливать помидоры, чтобы не потерять урожай.