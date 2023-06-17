Не только топ и рубашка: с чем этим летом модно носить велосипедки

Велосипедки давно стали маст-хэвом летнего гардероба

Это лето балует модниц разнообразными трендами, но есть и простые, и казалось бы, ничем не приметные вещи, с помощью которых можно сформировать классный образ и не только для спортивного мероприятия, но и для повседневной жизни.

Пожалуй, в гардеробе каждой девушки найдутся велосипедки, потому что они легкие и удобные, а это как раз точно нужно в жаркую погоду. Но если знать, с чем правильно их сочетать, то может получиться молодежный и стильный look. Об этом говорится в материале издания OBOZREVATEL.

С какими вещами можно сочетать велосипедки

Худи или жакет

Если на улице будет немного прохладно, то можно спокойно выбрать для прогулки велосипедки с худи или жакетом – это отличный баланс между комфортом и стилем. Дополните образ кроссовками, кедами, кепкой или микросумкой.

Как сочетать велосипедки с худи

Футболка свободного кроя

Сейчас в моде оверсайз, поэтому с велосипедками будет идеально сочетаться объемная футболка. Спортивный образ подойдет и для прогулки по городу, и для встречи с друзьями, и для выезда на природу. Можно также добавить в образ какую-то яркую вещь.

С какой футболкой сочетать велосипедки

Топ или кроп-топ

В жаркую погоду велосипедки будут идеально сочетаться с топами, которые в этом сезоне остаются на пике популярности. Образ дополните кроссовками или кедами, а также солнцезащитными очками.

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Рубашка

Не теряют актуальности этим летом и хлопковые/льняные рубашки. Они отлично подойдут к велосипедкам и добавят вашему образу немного женственности. Он будет одновременно молодежным, модным и универсальным.

как сочетать велосипедки с рубашкой

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