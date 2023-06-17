Не тільки топ і сорочка: з чим цього літа модно носити велосипедки

Велосипедки давно стали маст-хевом літнього гардеробу

Це літо балує модниць різноманітними трендами, але є й прості, здавалося б, нічим не помітні речі, за допомогою яких можна сформувати класний образ і не тільки для спортивного заходу, а й для повсякденного життя.

Мабуть, у гардеробі кожної дівчини знайдуться велосипедки, бо вони легкі та зручні, а це саме те, що потрібно в спекотну погоду. Якщо знати, з чим правильно поєднувати їх, то може вийти молодіжний та стильний look. Про це йдеться у матеріалі видання OBOZREVATEL.

З якими речами можна поєднувати велосипедки

Худі чи жакет

Якщо на вулиці буде трохи прохолодно, то можна спокійно вибрати для прогулянки велосипедки з худі або жакетом — це відмінний баланс між комфортом та стилем. Доповніть образ кросівками, кедами, кепкою чи мікросумкою.

Як поєднувати велосипедки з худі

Футболка вільного крою

Зараз у моді оверсайз, тому з велосипедками ідеально поєднуватиметься об’ємна футболка. Спортивний образ підійде і для прогулянки містом, і для зустрічі з друзями, і для виїзду на природу. Можна також додати до образу одну якусь яскраву річ.

З якою футболкою поєднувати велосипедки

Топ чи кроп-топ

У спеку велосипедки будуть ідеально поєднуватися з топами, які цього сезону залишаються на піку популярності. Образ доповніть кросівками чи кедами, а також сонцезахисними окулярами.

як поєднувати велосипедки та топ

Сорочка

Не втрачають актуальності цього літа і бавовняні/льняні сорочки. Вони відмінно підійдуть до велосипедків й додадуть вашому образу трохи жіночності. Він буде одночасно молодіжним, модним та універсальним.

як поєднувати велосипедки з сорочкою

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