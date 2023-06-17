Не тільки топ і сорочка: з чим цього літа модно носити велосипедки
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Велосипедки давно стали маст-хевом літнього гардеробу
Це літо балує модниць різноманітними трендами, але є й прості, здавалося б, нічим не помітні речі, за допомогою яких можна сформувати класний образ і не тільки для спортивного заходу, а й для повсякденного життя.
Мабуть, у гардеробі кожної дівчини знайдуться велосипедки, бо вони легкі та зручні, а це саме те, що потрібно в спекотну погоду. Якщо знати, з чим правильно поєднувати їх, то може вийти молодіжний та стильний look. Про це йдеться у матеріалі видання OBOZREVATEL.
З якими речами можна поєднувати велосипедки
Худі чи жакет
Якщо на вулиці буде трохи прохолодно, то можна спокійно вибрати для прогулянки велосипедки з худі або жакетом — це відмінний баланс між комфортом та стилем. Доповніть образ кросівками, кедами, кепкою чи мікросумкою.
Футболка вільного крою
Зараз у моді оверсайз, тому з велосипедками ідеально поєднуватиметься об’ємна футболка. Спортивний образ підійде і для прогулянки містом, і для зустрічі з друзями, і для виїзду на природу. Можна також додати до образу одну якусь яскраву річ.
Топ чи кроп-топ
У спеку велосипедки будуть ідеально поєднуватися з топами, які цього сезону залишаються на піку популярності. Образ доповніть кросівками чи кедами, а також сонцезахисними окулярами.
Сорочка
Не втрачають актуальності цього літа і бавовняні/льняні сорочки. Вони відмінно підійдуть до велосипедків й додадуть вашому образу трохи жіночності. Він буде одночасно молодіжним, модним та універсальним.
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