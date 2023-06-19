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Чем обработать огурцы, чтобы листья не желтели: три эффективных средства

Автор
Светлана Шкурупий
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что делать, чтобы не желтели огурцы
что делать, чтобы не желтели огурцы. Фото botanichka.ru

Желтение листьев может негативно повлиять на урожай

Одними из самых капризных растений на огороде являются огурцы, потому что на них вкусовые и внешние качества влияют множество факторов. Если упустить один из них, тогда листья овощей начнут желтеть, а это в целом негативно отразится на урожайности.

Но есть народные способы, которые помогут спасти ситуацию и обогатить почву полезными минералами, чтобы огурцы не желтели и не засыхали. Детальнее о том, чем правильно обрабатывать овощи на огороде рассказано в материале "24 канала".

Что делать, чтобы не желтели огурцы

Хлеб

Одним из самых простых способов является обработка огурцов обычным хлебом. Для этого нужно на ночь замочить буханку, а утром, когда она полностью размякнет, добавить чуть-чуть йода. Литр смеси нужно развести в воде и опрыскать раствором овощи. Благодаря такому лайфхаку листья огурцов будут оставаться зелеными весь сезон.

Молочная сыворотка

Еще одно действенное средство, которое поможет предотвратить желтение листьев, а также защитить овощ от грибковых болезней. Возьмите 5 литров воды и 1 литр сыворотки. Смешайте ингредиенты и поливайте раствором огурцы раз в неделю.

Луковица

Возьмите несколько луковиц, залейте водой, вскипятите, потом закройте крышкой и дайте раствору настояться пол дня. Затем процедите и разбавьте его с водой в пропорции 2:8. После этого, чтобы листочки огурцов, оставались зелеными, обработайте как внутреннюю их сторону, так и внешнюю.

"Телеграф" писал ранее, как увеличить урожайность огурцов. Эксперты рассказали о подкормке с одним натуральным компонентом.

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#Урожай #Огурцы #Огород #Подкормка огурцов