Чем обработать огурцы, чтобы листья не желтели: три эффективных средства

Желтение листьев может негативно повлиять на урожай

Одними из самых капризных растений на огороде являются огурцы, потому что на них вкусовые и внешние качества влияют множество факторов. Если упустить один из них, тогда листья овощей начнут желтеть, а это в целом негативно отразится на урожайности.

Но есть народные способы, которые помогут спасти ситуацию и обогатить почву полезными минералами, чтобы огурцы не желтели и не засыхали. Детальнее о том, чем правильно обрабатывать овощи на огороде рассказано в материале "24 канала".

Что делать, чтобы не желтели огурцы

Хлеб

Одним из самых простых способов является обработка огурцов обычным хлебом. Для этого нужно на ночь замочить буханку, а утром, когда она полностью размякнет, добавить чуть-чуть йода. Литр смеси нужно развести в воде и опрыскать раствором овощи. Благодаря такому лайфхаку листья огурцов будут оставаться зелеными весь сезон.

Молочная сыворотка

Еще одно действенное средство, которое поможет предотвратить желтение листьев, а также защитить овощ от грибковых болезней. Возьмите 5 литров воды и 1 литр сыворотки. Смешайте ингредиенты и поливайте раствором огурцы раз в неделю.

Луковица

Возьмите несколько луковиц, залейте водой, вскипятите, потом закройте крышкой и дайте раствору настояться пол дня. Затем процедите и разбавьте его с водой в пропорции 2:8. После этого, чтобы листочки огурцов, оставались зелеными, обработайте как внутреннюю их сторону, так и внешнюю.

"Телеграф" писал ранее, как увеличить урожайность огурцов. Эксперты рассказали о подкормке с одним натуральным компонентом.