Чим обробити огірки, щоб листя не жовтіло: три ефективні засоби

Жовтіння листя може негативно вплинути на врожай

Одними з найпримхливіших рослин на городі є огірки, тому що на їх смакові та зовнішні якості впливають безліч факторів. Якщо упустити один з них, тоді листя овочів почне жовтіти, а це в цілому негативно позначиться на врожайності.

Проте є народні способи, які допоможуть врятувати ситуацію та збагатити ґрунт корисними мінералами, щоб огірки не жовтіли та не засихали. Детальніше про те, чим правильно обробляти овочі на городі, розказано в матеріалі "24 каналу".

Що робити, щоб не жовтіли огірки

Хліб

Одним із найпростіших способів є обробка огірків звичайним хлібом. Для цього потрібно на ніч замочити буханку, а вранці, коли вона повністю розм’якне, додати трохи йоду. Літр суміші потрібно розвести у воді та обприскати розчином овочі. Завдяки такому лайфхаку листя огірків залишатиметься зеленим весь сезон.

Молочна сироватка

Ще один дієвий засіб, який допоможе запобігти жовтінню листя, а також захистити овоч від грибкових хвороб. Візьміть 5 літрів води та 1 літр сироватки. Змішайте інгредієнти та поливайте розчином огірки раз на тиждень.

Цибулина

Візьміть кілька цибулин, залийте водою, закип’ятіть, потім закрийте кришкою і дайте настоятися розчину пів дня. Потім процідіть та розбавте його з водою у пропорції 2:8. Після цього, щоб листочки огірків залишалися зеленими, обробіть як внутрішній їх бік, так і зовнішній.

"Телеграф" писав раніше, як збільшити врожайність огірків. Експерти розповіли про підживлення з одним натуральним компонентом.