Рус

Чим обробити огірки, щоб листя не жовтіло: три ефективні засоби

Автор
Світлана Шкурупій
Дата публікації
Читать на русском
Автор
що робити, щоб не жовтіли огірки
що робити, щоб не жовтіли огірки. Фото botanichka.ru

Жовтіння листя може негативно вплинути на врожай

Одними з найпримхливіших рослин на городі є огірки, тому що на їх смакові та зовнішні якості впливають безліч факторів. Якщо упустити один з них, тоді листя овочів почне жовтіти, а це в цілому негативно позначиться на врожайності.

Проте є народні способи, які допоможуть врятувати ситуацію та збагатити ґрунт корисними мінералами, щоб огірки не жовтіли та не засихали. Детальніше про те, чим правильно обробляти овочі на городі, розказано в матеріалі "24 каналу".

Що робити, щоб не жовтіли огірки

Хліб

Одним із найпростіших способів є обробка огірків звичайним хлібом. Для цього потрібно на ніч замочити буханку, а вранці, коли вона повністю розм’якне, додати трохи йоду. Літр суміші потрібно розвести у воді та обприскати розчином овочі. Завдяки такому лайфхаку листя огірків залишатиметься зеленим весь сезон.

Молочна сироватка

Ще один дієвий засіб, який допоможе запобігти жовтінню листя, а також захистити овоч від грибкових хвороб. Візьміть 5 літрів води та 1 літр сироватки. Змішайте інгредієнти та поливайте розчином огірки раз на тиждень.

Цибулина

Візьміть кілька цибулин, залийте водою, закип’ятіть, потім закрийте кришкою і дайте настоятися розчину пів дня. Потім процідіть та розбавте його з водою у пропорції 2:8. Після цього, щоб листочки огірків залишалися зеленими, обробіть як внутрішній їх бік, так і зовнішній.

"Телеграф" писав раніше, як збільшити врожайність огірків. Експерти розповіли про підживлення з одним натуральним компонентом.

Теги:
#Урожай #Огірки #Город #Підживлення огірків