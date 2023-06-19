Вдохновляемся образами с подиумов: какие длинные юбки в моде этим летом
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Носить с длинной юбкой летом можно почти любой верх
Летний гардероб девушки сложно представить без юбки, особенно в этом сезоне, когда этот предмет гардероба на пике популярности. Особое внимание следует уделить длинной юбке, с помощью которой можно сформировать стильный и красивый образ.
Эта летняя вещь отличается своей практичность, универсальность и женственностью, а еще она идеально будет сочетаться практически с любым верхом: топами, футболками, рубашками и т.д. Эксперты в материале Dress-mag рассказали, какие длинные юбки остаются в тренде.
Какие длинные юбки выбирать в этом сезоне
С бахромой
В моде остались юбки с бахромой, которые придают образу легкости и свободы. Как правило, их относят к этническому или стилю бохо, но мировые модельеры показали, что бахрому можно адаптировать и в повседневный look и выглядит это весьма красиво.
Из денима
Какое же лето без джинсовой юбки, при чем модницы смело могут выбирать любые фасоны, но самым популярным в этом сезоне будет прямой крой, как на показах Max Mara и Louis Vuitton, а также A-силуэт. Такой образ получится очень стильным и модным.
Кожаные
Летом 2023 года в тренде будут длинные кожаные юбки, лучше всего выбирать прямой фасон или А-силуэт. Еще модницам советуют присмотреться к вариантам юбок с высокой талией, потому что они идеально будут смотреться с блузами и футболками.
Из легких тканей
Во многим модных коллекциях появились воздушные юбки, которые придают образу женственности, легкости и романтичности. Девушкам рекомендуют присмотреться к ярусным воздушным юбкам, а также к изделиям из атласа в бельевом стиле.
"Телеграф" писал ранее, как этим летом носить мини-юбку. Эксперты дали девушкам несколько важных советов.