Надихаємося образами з подіумів: які довгі спідниці в моді цього літа

Носити з довгою спідницею влітку можна майже будь-який верх

Літній гардероб дівчини складно уявити без спідниці, особливо цього сезону, коли цей предмет гардеробу на піку популярності. Особливу увагу слід приділити довгій спідниці, за допомогою якої можна сформувати стильний та красивий образ.

Ця літня річ відрізняється своєю практичністю, універсальністю та жіночністю, а ще вона ідеально поєднуватиметься практично з будь-яким верхом: топами, футболками, сорочками тощо. Експерти у матеріалі Dress-mag розповіли, які довгі спідниці залишаються у тренді.

Які довгі спідниці обирати цього сезону

З бахромою

У моді залишилися спідниці з бахромою, які надають образу легкості та свободи. Як правило, їх відносять до етнічного або стилю бохо, але світові модельєри показали, що бахрому можна адаптувати і в повсякденний look і виглядає це дуже красиво.

як створити стильний образ з довгою спідниці

З деніму

Яке ж літо без джинсової спідниці, причому модниці сміливо можуть вибирати будь-які фасони, але найпопулярнішим цього сезону буде прямий крій, як на показах Max Mara і Louis Vuitton, а також A-силует. Такий образ вийде дуже стильним та модним.

стильний образ із джинсовою спідницею

Шкіряні

Влітку 2023 року у тренді будуть довгі шкіряні спідниці, найкраще вибирати прямий фасон чи А-силует. Ще модницям радять придивитися до варіантів спідниць з високою талією, тому що вони ідеально виглядатимуть з блузами та футболками.

стильний образ зі шкіряною спідницею

З легких тканин

У багатьох модних колекціях з’явилися легкі спідниці, які надають образу жіночності, ніжності та романтичності. Дівчатам рекомендують придивитися до ярусних легких спідниць, а також до виробів з атласу в білизняному стилі.

стильний образ з повітряною спідницею

"Телеграф" писав раніше, як цього літа носити міні-спідницю. Експерти дали дівчатам кілька важливих порад.