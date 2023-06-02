Як носити мініспідницю, щоб виглядати стильно: тренди та антитренди літа 2023 (фото)

Забудьте про темні колготки під короткі спідниці

В одну ногу з трендами, які з’являються кожен новий сезон, не варто забувати, що йдуть і антитренди, які здатні перетворити ваш образ на набір непоєднуваних речей, а ніяк не стильний лук. І сьогодні ми якраз і хочемо поговорити про те, як не виглядати несмачно у мініспідницях, які до речі входять до списку трендів літнього сезону !

У модному блозі sadykova_shoes в Інстаграм зазначають, що всі речі варто пропускати через "фільтр актуальності", і треба пам’ятати, що не кожна мініспідниця і не в будь-якому поєднанні буде в тренді. Як треба і не варто їх носити далі.

Як носити мініспідницю у 2023 році

По-перше, звертайте увагу на крій та посадку. Актуальні фасони: А-силует, пряма, теніска з посадкою на талії, а також із запахом і спідниця-шорти.

По-друге, — на густину. Актуальна спідниця-міні виконана із щільної тканини, що тримає форму.

По-третє, на прилягання. Спідниця має супроводжувати ваші форми. Уникайте зайвого обтягання або тим більше перетягування.

І останнє – це довжина. Найправильніша і доречна в більшості випадків та, де закінчуються ваші пальці, якщо ви стоїте прямо, опустивши руки вздовж тулуба плюс мінус пару см.

І як бонус, фотоприклади застарілих речей у несучасній стилізації.

Раніше "Телеграф" писав, що безперечний тренд сезону – трикотажні сукні. Вони виглядають чудово у денних образах і добре підійдуть для вечері з друзями чи походу до театру. Стиліст Ната Москаленко показала актуальні формули образів із трикотажною сукнею.