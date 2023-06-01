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Обов’язково додайте ці речі до свого гардеробу: стильні "низи", які зроблять ваші літні образи ненудними (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ці речі — топові тренди 2023 року Новина оновлена 01 червня 2023, 07:59
Ці речі — топові тренди 2023 року. Фото pexels.com

Всі варіанти чудово поєднуються як зі спортивним взуттям, так і з підборами

Ну ось тепер офіційно можна сказати, що настало літо, а це означає, що до своїх модних "обов’язків" входять літні тренди 2023 року. Отже, терміново знайомтеся з ними, якщо цього ще не зробили, і сміливо експериментуйте зі своїми образами.

Стиліст stylist.inna у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою добіркою найстильніших поясних виробів — "низів", які будуть на піку актуальності у 2023 році. У добірці топові позиції на цей сезон, які зроблять ваші аутфіти ненудними. Модний експерт зазначає, що для неї фаворитами літа 2023 року є спідниці з розрізами, об’ємні та лляні штани.

Тренди "низів" на літо 2023:

  • Спідниці до колін – особливо стильними є моделі з розрізами та асиметрією.
спідниці до колін
  • Шорти бермуди — краще звернути увагу на нейтральні та пастельні тони. Уникайте контрастних кольорів.
бермуди
  • Пишні спідниці можна поєднувати як з більш вишуканими речами, так і з кежуальними.
пишні спідниці
  • Штани карго можна носити як з кросівками, так і з балетками, босоніжками і навіть з підборами.
штани карго
  • Спідниці з розрізом актуальні будь-якої довжини, проте головний тренд спідниці максі.
спідниці з розрізом
  • Об’ємні штани з низькою посадкою — краще поєднувати з приталеним верхом.
Об’ємні штани з низькою посадкою
  • Льняні штани – відмінний варіант для спекотних літніх днів.
Льняні штани

Раніше "Телеграф" писав, що безперечний тренд сезону – трикотажні сукні. Вони мають чудовий вигляд у денних образах і добре підійдуть для вечері з друзями чи походу до театру. Стиліст Ната Москаленко показала актуальні формули образів із трикотажною сукнею.

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#Мода #Літо #Стиль