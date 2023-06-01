Обов’язково додайте ці речі до свого гардеробу: стильні "низи", які зроблять ваші літні образи ненудними (фото)

Всі варіанти чудово поєднуються як зі спортивним взуттям, так і з підборами

Ну ось тепер офіційно можна сказати, що настало літо, а це означає, що до своїх модних "обов’язків" входять літні тренди 2023 року. Отже, терміново знайомтеся з ними, якщо цього ще не зробили, і сміливо експериментуйте зі своїми образами.

Стиліст stylist.inna у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою добіркою найстильніших поясних виробів — "низів", які будуть на піку актуальності у 2023 році. У добірці топові позиції на цей сезон, які зроблять ваші аутфіти ненудними. Модний експерт зазначає, що для неї фаворитами літа 2023 року є спідниці з розрізами, об’ємні та лляні штани.

Тренди "низів" на літо 2023:

Спідниці до колін – особливо стильними є моделі з розрізами та асиметрією.

Шорти бермуди — краще звернути увагу на нейтральні та пастельні тони. Уникайте контрастних кольорів.

Пишні спідниці можна поєднувати як з більш вишуканими речами, так і з кежуальними.

Штани карго можна носити як з кросівками, так і з балетками, босоніжками і навіть з підборами.

Спідниці з розрізом актуальні будь-якої довжини, проте головний тренд спідниці максі.

Об’ємні штани з низькою посадкою — краще поєднувати з приталеним верхом.

Льняні штани – відмінний варіант для спекотних літніх днів.

Раніше "Телеграф" писав, що безперечний тренд сезону – трикотажні сукні. Вони мають чудовий вигляд у денних образах і добре підійдуть для вечері з друзями чи походу до театру. Стиліст Ната Москаленко показала актуальні формули образів із трикотажною сукнею.