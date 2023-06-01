Обязательно добавьте эти вещи в свой гардероб: стильные "низы", которые сделают ваши летние образы нескучными (фото)

Все варианты отлично сочетаются как со спортивной обувью, так и с каблуками

Ну вот теперь официально можно сказать, что наступило лето, а это значит, что в свои модные "обязанности" входят летние тренды 2023 года. Так что срочно знакомьтесь с ними, если еще этого не сделали, и смело экспериментируйте со своими образами.

Стилист stylist.inna в своем модном блоге в Инстаграм поделилась небольшой подборкой самых стильных поясных изделий — "низов", которые будут на пике актуальности в 2023 году. В подборке топовые позиции на этот сезон, которые сделают ваши аутфиты нескучными. Модный эксперт отмечает, что для нее фаворитами лета 2023 являются юбки с разрезами, объемные и льняные брюки.

Тренды "низов" на лето 2023:

Юбки до колен — особенно стильными являются модели с разрезами и асимметрией.

Шорты бермуды — лучше обратить внимание на нейтральные и пастельные тона. Избегайте сильно контрастных цветов.

Пышные юбки — можно сочетать как с более изысканными вещами, так и с кэжуальными.

Брюки карго — можно носить как с кроссовками, так и с балетками, босоножками и даже с каблуками.

Юбки с разрезом — актуальны любой длинны, однако главный тренд — юбки макси.

Объемные брюки с низкой посадкой — лучше всего сочетать с приталенным верхом.

Льняные брюки — отличный вариант для жарких летних дней.

Ранее "Телеграф" писал, что бесспорный тренд сезона – трикотажные платья. Они выглядят прекрасно в дневных образах и хорошо подойдут для ужина с друзьями или похода в театр. Стилист Ната Москаленко показала актуальные формулы образов с трикотажным платьем.