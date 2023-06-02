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Как носить мини-юбку, чтобы выглядеть стильно: тренды и антитренды лета 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Мини-юбки - тренд лета 2023 Новость обновлена 02 июня 2023, 08:08
Мини-юбки - тренд лета 2023. Фото pexels.com

Забудьте про темные колготки под короткие юбки

В одну ногу с трендами, которые появляются каждый новый сезон, не стоит забывать, что идут и антитренды, которые способны превратить ваш образ в набор несочетаемых вещей, а никак не в стильный лук. И сегодня мы как раз и хотим поговорить о том, как не выглядеть безвкусно в мини-юбках, которые кстати входят в список трендов летнего сезона!

В модном блоге sadykova_shoes в Инстаграм отмечают, что все вещи стоит пропускать через "фильтр актуальности", и нужно помнить, что не каждая мини-юбка и не в любом сочетании будет в тренде. Как нужно и не стоит их носить — далее.

Как носить мини-юбку в 2023 году

  • Во-первых, обращайте внимание на крой и посадку. Актуальные фасоны: А-силуэт, прямая, тенниска с посадкой на талии, а еще с запахом и юбка-шорты.
  • Во-вторых, — на плотность. Актуальная юбка-мини выполнена из плотной ткани, держащей форму.
  • В-третьих, — на прилегание. Юбка должна сопровождать ваши формы. Избегайте лишней обтяжки или тем более перетягивания.
  • И последнее — это длина. Самая "правильная" и уместна в большинстве случаев та, где заканчиваются ваши пальцы, если вы стоите прямо, опустив руки вдоль туловища плюс минус пару см.

И как бонус, фотопримеры устаревших вещей в несовременной стилизации.

Как носить мини-юбку в 2023 году
Как носить мини-юбку в 2023 году
Как носить мини-юбку в 2023 году
Как носить мини-юбку в 2023 году
Как носить мини-юбку в 2023 году
Как носить мини-юбку в 2023 году
Как носить мини-юбку в 2023 году
Как носить мини-юбку в 2023 году
Как носить мини-юбку в 2023 году

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#Мода #Мини-юбка #Тренды #Антитренд #Антитренды