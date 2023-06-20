Главное не испортить стебель: "правила" сбора урожая огурцов
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Все предельно просто и получится даже у начинающих огородников
Залог получения хорошего урожая огурцов не только в правильной подкормке и поливе, но и в правильном сборе особенно первого урожая. Если повредить стебли, растение просто погибнет и больше не будет плодить.
Как отмечает портал prostoway, иногда даже самые опытные дачники не знают как правильно собирать свой урожай. К примеру просто дергать или выкручивать нельзя, ведь такие манипуляции могут повредить стебли. Давайте разбираться тогда — как же можно.
Как правильно собирать огурцы
Первое — не собирайте огурцы в жару. Лучше выбирать утреннее или вечернее время суток, когда температура немного ниже. Далее используйте простейший метод:
- Переверните кисть ладонью вверх и положите огурец на три пальца – мизинец, безымянный и средний.
- После этого подведите под плодоножку изогнутый в суставе указательный палец и мягко толкайте плодоножку вверх, одновременно нажимая на зеленец (зеленый хвостик) большим пальцем.
"Телеграф" писал ранее, как увеличить урожайность огурцов. Эксперты рассказали о подкормке с одним натуральным компонентом.