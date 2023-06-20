Головне не зіпсувати стебло: "правила" збирання врожаю огірків

Все гранично просто і вийде навіть у городників-початківців

Запорука отримання хорошого врожаю огірків не тільки у правильній підгодівлі та поливі, а й у правильному збиранні особливо першого врожаю. Якщо пошкодити стебла, рослина просто загине і більше не плодитиме.

Як зазначає портал prostoway, іноді навіть найдосвідченіші дачники не знають, як правильно збирати свій урожай. Наприклад, просто смикати або викручувати не можна, адже такі маніпуляції можуть пошкодити стебла. Розбираймось тоді — як можна.

Як правильно збирати огірки

Перше – не збирайте огірки у спеку. Краще вибирати ранковий або вечірній час доби, коли температура трохи нижча. Далі використовуйте найпростіший метод:

Переверніть кисть долонею вгору і покладіть огірок на три пальці – мізинець, безіменний та середній. Після цього підведіть під плодоніжку вигнутий у суглобі вказівний палець і м’яко штовхайте плодоніжку вгору, одночасно натискаючи на зеленець (зелений хвостик) великим пальцем.

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