Избегайте этих ошибок, если не хотите потерять урожай помидоров: почему с овоща могут опадать цветки

Причин такого "поведения" томатов несколько

Бывает так, что в погоне за хорошим урожаем, огородники могут переборщить с уходом, и как результат — потеря вкусных овощей. Ранее мы писали, почему на огурцах не появляются завязи, а теперь хотим рассказать из-за чего на помидорах может опадать цветение.

Как отмечает портал prostoway, если вы столкнулись с этой проблемой, нужно немедленно разобраться в чем причина. Скорее всего, вы допустили следующие ошибки.

Первая ошибка — вы внесли слишком много азотных удобрений. Их избыток оказывает негативное влияние на развитие помидоров, поэтому растение и сбрасывает цветы.

Вторая ошибка – дефицит подкормки. Противоположная причина первой также является очень опасной для вашего урожая. Если растению не хватает полезных веществ, цвет может сохнуть и опадать.

Также причина может быть в недостаточном освещении. Если томатам не хватает солнца, то завязь формироваться не будет, а это значит — урожая тоже не будет.

Ну и конечно же на урожай влияет и полив. Важно контролировать влажность почвы, чтобы она и не пересыхала, но и не была слишком влажной, ведь при избытке влаги томаты сбрасывают цветы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему огурцы растут в форме крючков. Простые советы дачникам помогут этого избежать.