Уникайте цих помилок, якщо не хочете втратити врожай помідорів: чому з овочів можуть опадати квіти

Причин такої поведінки томатів кілька

Буває так, що в гонитві за добрим урожаєм, городники можуть переборщити з доглядом, і як результат — втрата смачних овочів. Раніше ми писали, чому на огірках не з’являються зав’язі, а тепер хочемо розповісти, через що на помідорах може опадати цвітіння.

Як зазначає портал prostoway, якщо ви зіткнулися з цією проблемою, потрібно негайно розібратися в чому причина. Швидше за все, ви припустилися наступних помилок.

Перша помилка – ви внесли надто багато азотних добрив. Їх надлишок негативно впливає на розвиток помідорів, тому рослина і скидає квіти.

Друга помилка – дефіцит підживлення. Протилежна причина першої також дуже небезпечна для вашого врожаю. Якщо рослині не вистачає корисних речовин, колір може сохнути та опадати.

Також причина може бути у недостатньому освітленні. Якщо томатам не вистачає сонця, то зав’язь не формуватиметься, а це означає — врожаю теж не буде.

Ну і звісно ж на врожай впливає і полив. Важливо контролювати вологість ґрунту, щоб він і не пересихав, але й не був надто вологим, адже при надлишку вологи томати скидають квіти.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому огірки ростуть у формі гачків. Прості поради дачникам допоможуть цього уникнути.