На зависть соседям: как ухаживать за баклажанами, чтобы приумножить урожай

Необходимо учитывать особенности этой культуры

Одним из самых любимых овощей на огороде является баклажан, потому что из него получаются невероятно вкусные блюда, однако дачникам необходимо знать, как правильно ухаживать за растением, чтобы получить богатый урожай и красивые плоды.

Эта культура не сильно капризная, но стоит все равно учитывать ее особенности, в частности обеспечить ей оптимальные условия для роста в открытом грунте. А как это сделать эксперты рассказали в материалеGlavred.

Как правильно ухаживать за баклажанами

Место и подготовка почвы

Баклажаны следует высаживать в солнечном месте, а почва должна быть дренированной и обогащенной полезными веществами. Для этого ее нужно заранее подготовить, добавив специальные удобрения. Перед посадкой почву нужно перекопать на глубину около 20-25 см.

Правильная посадка

Эксперты советуют высаживать растения на глубине в 5-7 метров и на расстоянии в 60-90 сантиметров, чтобы у баклажанов хватало пространства для развития и роста. Как правило, их высаживают на грядке в два ряда.

Регулярный полив

Это растение любит влагу, поэтому не забывайте поливать баклажаны регулярно и обильно, тогда хороший и качественный урожай вам будет обеспечен. Особенно это нужно делать в жаркую погоду. Но не переусердствуйте, потому что переувлажнение может испортить корни. Поливать овощ желательно утром и вечером.

Мульчирование и рыхление почвы

После посадки баклажанов рекомендуется мульчировать почву слоем органического материала, например, соломы или скошенной травы. Благодаря этому сохранится влага, а корни растения будут защищены от перегрева. Регулярное рыхление почвы также важно для обеспечения доступа кислорода к корням.

Удобрение и обрезка

Эксперты говорят, что баклажанам, также как и другим овощам, требуются удобрения. Нужно, чтобы почва была обогащена калием и фосфором. Также нужно удалять боковые побеги, но оставлять 2-3 сильных побега для формирования плодов.

"Телеграф" писал ранее, какую подкормку лучше всего выбирать для баклажанов. Эксперты порекомендовали проверенный метод.