На заздрість сусідам: як доглядати за баклажанами, щоб примножити врожай

Необхідно враховувати особливості цієї культури

Одним із найулюбленіших овочів на городі є баклажан, тому що з нього виходять неймовірно смачні страви, проте дачникам необхідно знати, як правильно доглядати рослину, щоб отримати багатий урожай та гарні плоди.

Ця культура не дуже примхлива, але варто все одно враховувати її особливості, зокрема забезпечити їй оптимальні умови для зростання у відкритому ґрунті. А як це зробити експерти розповіли у матеріалі Glavred.

Як правильно доглядати баклажани

Місце та підготовка ґрунту

Баклажани слід висаджувати в сонячному місці, а ґрунт повинен бути дренованим і збагаченим корисними речовинами. Для цього його потрібно підготувати заздалегідь, додавши спеціальні добрива. Перед посадкою ґрунт потрібно перекопати на глибину близько 20-25 см.

Правильна посадка

Експерти радять висаджувати рослини на глибині 5-7 метрів й на відстані 60-90 сантиметрів, щоб у баклажанів вистачало простору для розвитку і зростання. Як правило, їх висаджують на грядці у два ряди.

Регулярний полив

Ця рослина любить вологу, тому не забувайте поливати баклажани регулярно та рясно, тоді гарний та якісний урожай вам буде забезпечений. Особливо це потрібно робити у спеку. Але не перестарайтеся, тому що перезволоження може зіпсувати коріння. Поливати овоч бажано вранці та ввечері.

Мульчування та розпушування ґрунту

Після посадки баклажанів рекомендується мульчувати ґрунт шаром органічного матеріалу, наприклад, соломою або скошеною травою. Завдяки цьому збережеться волога, а коріння рослини буде захищено від перегріву. Регулярне розпушування ґрунту також важливе для забезпечення доступу кисню до коріння.

Добриво та обрізання

Експерти кажуть, що баклажанам, як і іншим овочам, необхідні добрива. Потрібно, щоб грунт був збагачений калієм та фосфором. Також потрібно видаляти бічні пагони, але залишати 2-3 сильні пагони для формування плодів.

"Телеграф" писав раніше, чим найкраще підживляти баклажани. Експерти порекомендували перевірений метод.