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Оригинальный, но работающий лайфхак: избавляемся от тли при помощи зубной пасты

Автор
Светлана Шкурупий
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Автор
Как избавиться от тли
Как избавиться от тли. Фото pixabay.com

Тля доставляет дачникам массу огорчений

Многие огородные и садовые растения находятся под угрозой вредителей, которые способны нанести сокрушительный удар по урожаю. Одним из таких вредителей является тля, быстро поражающая листья и завязь. Но не спешите расстраиваться, ведь есть средства, которые помогут с ней эффективно справиться.

От "химии" лучше отказаться, есть немало домашних средств, которые можно использовать в борьбе с вредителем. И как бы это ни было странно, датчикам советуют применить зубную пасту. Как воспользоваться этим лайфхаком рассказали в материале издание Belnovosti.

Как избавиться от тли

Эксперты советуют взять одну ложку столовой пасты и развести в двух литрах воды. Нужно подождать пока средство полностью растворится, а потом готовым раствором обработать посадки два раза в день — утром и вечером. Это бюджетное средство помогает не только от тли, но и от улиток, гусениц и крестоцветных блошек.

Запасным вариантом может стать нашатырный спирт. Раствор готовят из чайной ложки нашатыря и двух литров воды. Его используют для опрыскивания по той же схеме – утром и вечером.

"Телеграф" писал ранее, как избавиться от колорадских жуков. Эксперты отметили, что дачникам потребуется зола.

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#Зубная паста #Тля #Огород #Лайфхак