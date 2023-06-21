Оригінальний, але працюючий лайфхак: позбавляємося попелиці за допомогою зубної пасти

Попелиця завдає дачникам масу прикростей

Багато городних та садових рослин знаходяться під загрозою шкідників, які здатні завдати нищівного удару по врожаю. Одним з таких шкідників є попелиця, яка швидко вражає листя та зав’язь. Але не поспішайте засмучуватись, адже є засоби, які допоможуть з нею ефективно впоратися.

Від "хімії" краще відмовитись, є чимало домашніх засобів, які можна використовувати у боротьбі зі шкідником. І як би це не було дивно, датчикам радять застосувати зубну пасту. Як скористатися цим лайфхаком розповіли у матеріалі видання Belnovosti.

Як позбутися попелиці

Експерти радять взяти одну ложку столової пасти та розвести у двох літрах води. Потрібно почекати поки засіб повністю розчиниться, а потім готовим розчином обробити посадки двічі на день — вранці та ввечері. Цей бюджетний засіб допомагає не тільки від попелиці, а й від равликів, гусениць та хрестоцвітих блішок.

Запасним варіантом може стати нашатирний спирт. Розчин готують із чайної ложки нашатирю та двох літрів води. Його використовують для обприскування за тією ж схемою – вранці та ввечері.

"Телеграф" писав раніше, як позбутися колорадських жуків. Експерти зазначили, що дачникам буде потрібний зола.