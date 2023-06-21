Стильный образ обеспечен: с чем сочетать джинсовые шорты с завышенной талией

Такие шорты точно должны быть в гардеробе каждой модницы

Каждой девушке хочется выглядеть непревзойденно, поэтому следует ознакомиться с топовыми тенденциями этого лета, которые помогут сделать любой образ эффектным. Но не стоит забывать о базовых вещах, в частности о шортах с завышенной талией, которые являются настоящим мастхэвом жаркого сезона.

Такие шорты отлично подчеркивают прелести фигуры и гармонично сочетаются с многими элементами гардероба. Эксперты в материале Fashion-woman рассказали, кому подходят такие шорты и с чем их носить летом 2023.

С чем носить шорты с завышенной талией

Такие шорты являются универсальными, их можно использовать для создания стильного аутфита для прогулки с друзьями, на вечеринку или похода на шопинг. Этот предмет гардероба экперты советуют носить:

С укороченным верхом, в частности кроп-топом или топом-бюстье;

С футболкой, легкой рубашкой или обычным топом, но только образ следует подчеркнуть красивым ремнем;

Со свободной блузой или пуловером, если будет прохладно;

С боди.

Дополнить свой наряд можно любой обувью: кедами, кроссовками, босоножками, каблуками, сандалами или балетками. Все зависит от вашего настроения, комфорта и предпочтений.

С чем носить шорты с завышенной талией

шорты с завышенной талией с рубашкой и топом

шорты с завышенной талией с белым топом

С чем носить шорты с завышенной талией

Кому подойдут шорты с завышенной талией

В первую очередь этот предмет гардероба визуально удлиняет ноги, поэтому его могут носить как высокие, так и девушки не высокого роста. Плюс ко всему, шорты делают акцент на плавном изгибе бедер и маскируют животик, поэтому они подходят практически под все типы фигуры. Главное – правильно определить длину.

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