Стильный образ обеспечен: с чем сочетать джинсовые шорты с завышенной талией
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Такие шорты точно должны быть в гардеробе каждой модницы
Каждой девушке хочется выглядеть непревзойденно, поэтому следует ознакомиться с топовыми тенденциями этого лета, которые помогут сделать любой образ эффектным. Но не стоит забывать о базовых вещах, в частности о шортах с завышенной талией, которые являются настоящим мастхэвом жаркого сезона.
Такие шорты отлично подчеркивают прелести фигуры и гармонично сочетаются с многими элементами гардероба. Эксперты в материале Fashion-woman рассказали, кому подходят такие шорты и с чем их носить летом 2023.
С чем носить шорты с завышенной талией
Такие шорты являются универсальными, их можно использовать для создания стильного аутфита для прогулки с друзьями, на вечеринку или похода на шопинг. Этот предмет гардероба экперты советуют носить:
- С укороченным верхом, в частности кроп-топом или топом-бюстье;
- С футболкой, легкой рубашкой или обычным топом, но только образ следует подчеркнуть красивым ремнем;
- Со свободной блузой или пуловером, если будет прохладно;
- С боди.
Дополнить свой наряд можно любой обувью: кедами, кроссовками, босоножками, каблуками, сандалами или балетками. Все зависит от вашего настроения, комфорта и предпочтений.
Кому подойдут шорты с завышенной талией
В первую очередь этот предмет гардероба визуально удлиняет ноги, поэтому его могут носить как высокие, так и девушки не высокого роста. Плюс ко всему, шорты делают акцент на плавном изгибе бедер и маскируют животик, поэтому они подходят практически под все типы фигуры. Главное – правильно определить длину.
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