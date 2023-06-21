Стильний образ забезпечений: з чим поєднувати джинсові шорти із завищеною талією
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Такі шорти мають бути в гардеробі кожної модниці
Кожній дівчині хочеться виглядати неперевершено, тому слід ознайомитися з топовими тенденціями цього літа, які допоможуть зробити будь-який образ ефектним. Але не варто забувати про базові речі, зокрема про шорти із завищеною талією, які є справжнім мастхевом спекотного сезону.
Такі шорти чудово підкреслюють принади фігури і гармонійно поєднуються з багатьма елементами гардеробу. Експерти у матеріалі Fashion-woman розповіли, кому підходять такі шорти і з чим їх носити влітку 2023 року.
З чим носити шорти із завищеною талією
Такі шорти універсальні, їх можна використовувати для створення стильного аутфіту для прогулянки з друзями, на вечірку або походу на шопінг. Цей предмет гардеробу експерти радять носити:
- З укороченим верхом, зокрема кроп-топом або топом-бюстьє;
- З футболкою, легкою сорочкою або звичайним топом, але образ слід підкреслити гарним ременем;
- З вільною блузою або пуловером, якщо буде прохолодно;
- З боді.
Доповнити своє вбрання можна будь-яким взуттям: кедами, кросівками, босоніжками, каблуками, сандалами чи балетками. Все залежить від вашого настрою, комфорту та уподобань.
Кому підійдуть шорти із завищеною талією
Насамперед цей предмет гардеробу візуально подовжує ноги, тому його можуть носити як високим, так і дівчатам не високого зросту. Плюс до всього, шорти роблять акцент на плавному вигині стегон і маскують животик, тому вони підходять практично під всі типи фігури. Головне – правильно визначити довжину.
"Телеграф" писав раніше, які спідниці в моді цього літа. Експерти порадили, як вибрати правильний фасон, щоб образ вийшов стильним.