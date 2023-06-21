Стильний образ забезпечений: з чим поєднувати джинсові шорти із завищеною талією

Такі шорти мають бути в гардеробі кожної модниці

Кожній дівчині хочеться виглядати неперевершено, тому слід ознайомитися з топовими тенденціями цього літа, які допоможуть зробити будь-який образ ефектним. Але не варто забувати про базові речі, зокрема про шорти із завищеною талією, які є справжнім мастхевом спекотного сезону.

Такі шорти чудово підкреслюють принади фігури і гармонійно поєднуються з багатьма елементами гардеробу. Експерти у матеріалі Fashion-woman розповіли, кому підходять такі шорти і з чим їх носити влітку 2023 року.

З чим носити шорти із завищеною талією

Такі шорти універсальні, їх можна використовувати для створення стильного аутфіту для прогулянки з друзями, на вечірку або походу на шопінг. Цей предмет гардеробу експерти радять носити:

З укороченим верхом, зокрема кроп-топом або топом-бюстьє;

З футболкою, легкою сорочкою або звичайним топом, але образ слід підкреслити гарним ременем;

З вільною блузою або пуловером, якщо буде прохолодно;

З боді.

Доповнити своє вбрання можна будь-яким взуттям: кедами, кросівками, босоніжками, каблуками, сандалами чи балетками. Все залежить від вашого настрою, комфорту та уподобань.

З чим носити шорти із завищеною талією

шорти із завищеною талією з сорочкою та топом

шорти із завищеною талією з білим топом

З чим носити шорти із завищеною талією

Кому підійдуть шорти із завищеною талією

Насамперед цей предмет гардеробу візуально подовжує ноги, тому його можуть носити як високим, так і дівчатам не високого зросту. Плюс до всього, шорти роблять акцент на плавному вигині стегон і маскують животик, тому вони підходять практично під всі типи фігури. Головне – правильно визначити довжину.

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