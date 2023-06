Пять минут в день – и от жира на животе не останется и следа: названы упражнения для приведения женского тела в тонус

Названы упражнения, которые по силу любой женщине или девушке

Борьба с лишним весом может стать целью жизни не только для героев будущих телесериалов, но и для многих "простых украинцев", которым полнота мешает занять желаемую должность в компании или в группе по интересам.

К счастью, помочь в достижении нужного результата часто может помочь спорт, пишет ресурс Eat this, not that.

По информации издания, Тайлер Рид, основатель PTPioneer.com и персональный тренер, предложил программу фитнеса, благодаря которой каждая девушка или женщина может накачать пресс и убрать жир на животе.

Так, для избавления от жира на животе и накачивания пресса он предлагает делать каждый день несколько упражнений.

"Такая силовая тренировка подтянет и приведёт в тонус ваш живот. Кроме того, силовые тренировки помогают держать себя в форме в сочетании со здоровой диетой", — говорит Тайлер.

Приседания. Это отличная отправная точка перед тем, как перейти к приседаниям с отягощением. Для приседаний с собственным весом поставьте ноги на ширину бёдер или плеч, вытяните руки вперёд или держите их по бокам. Согните колени и приседайте до тех пор, пока бёдра не станут параллельны полу.

Выпады. Первым делом расставьте ноги на ширине плеч, держа в обеих руках гантели. Далее вытяните вперёд одну ногу и поставьте её на землю, сгибая колени и опускаясь в выпад. Спину держите прямо.

Становая тяга. Держите гантели обеими руками. Важно при этом, чтобы ладони были повёрнуты к телу. Ноги поставьте на ширине плеч.

Подтягивания. Ладонями вперёд возьмитесь за перекладину и расположите руки на ширине плеч. Затем оторвите ноги от пола так, чтобы руки были полностью выпрямлены. Далее согните оба локтя, поднимая верхнюю часть тела к перекладине, пока подбородок не упрётся в перекладину. Вернитесь в исходное положение.

Жим гантелей лёжа. Вам нужно будет лёжа на тренировочной скамье держать перед собой две гантели.

