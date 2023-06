П’ять хвилин на день – і від жиру на животі не залишиться сліду: названі вправи для приведення жіночого тіла в тонус

Названі вправи, які під силу будь-якій жінці чи дівчині

Боротьба із зайвою вагою може стати метою життя не лише для героїв майбутніх телесеріалів, а й для багатьох "простих українців", яким повнота заважає обійняти бажану посаду у компанії чи групі за інтересами.

На щастя, допомогти досягти потрібного результату часто може допомогти спорт, пише ресурс Eat this, not that.

За інформацією видання, Тайлер Рід, засновник PTPioneer.com та персональний тренер, запропонував програму фітнесу, завдяки якій кожна дівчина чи жінка може накачати прес та прибрати жир на животі.

Так, для позбавлення жиру на животі і накачування преса він пропонує робити щодня кілька вправ.

"Таке силове тренування підтягне і приведе в тонус ваш живіт. Крім того, силові тренування допомагають тримати себе у формі у поєднанні зі здоровою дієтою", — каже Тайлер.

Присідання. Це відмінна відправна точка перед тим, як перейти до присідань з обтяженням. Для присідань із власною вагою поставте ноги на ширину стегон або плечей, витягніть руки вперед або тримайте їх з боків. Зігніть коліна і присідайте до тих пір, поки стегна не стануть паралельними підлозі.

Випади. Насамперед розставте ноги на ширині плечей, тримаючи в обох руках гантелі. Далі витягніть вперед одну ногу і поставте її на землю, згинаючи коліна та опускаючись у випад. Спину тримайте прямо.

Станова тяга. Тримайте гантелі обома руками. Важливо, щоб долоні були повернуті до тіла. Ноги поставте на ширині плечей.

Підтягування. Долонями вперед візьміться за перекладину і розташуйте руки на ширині плечей. Потім відірвіть ноги від підлоги так, щоб руки були повністю випрямлені. Далі зігніть обидва лікті, піднімаючи верхню частину тіла до поперечини, поки підборіддя не вп’ється в перекладину. Поверніться у вихідне положення.

Жим гантелей лежачи. Вам потрібно буде лежачи на тренувальній лаві тримати перед собою дві гантелі.

