Варфоломеев день 24 июня: что нужно сделать, чтобы притянуть удачу

Хороший день, чтобы помириться и простить давние обиды

В эту субботу в православной церкви отмечается память апостолов Варфоломея и Варнавы. В народном календаре 24 июня отмечается Варфоломеев день, Варфоломей и Варнава.

В старину к этому времени поспевала земляника, поэтому святого называли "земляничником". Согласно народным поверьям, на Варфоломея сходится вся нечистая сила (бесы, ведьмы, черти, вурдалаки, лешие, русалки и другие). Верили, что в полдень они проезжают по полям, делят между собой уделы.

С 24 июня по 7 июля наступают так называемые "русалочьи дни". Гадания в этот период считаются такими же точными, как и на святки.

Варфоломеем день идеально подходит для примирения. Подумайте о тех людях, с которыми вы не могли найти общий язык, и позвоните им, чтобы попросить прощения, даже если в ссоре была не ваша вина. Поверьте, ваша доброта и дружелюбие скоро окупятся.

24 июня является благоприятным временем для любых начинаний. Если у вас давно есть идея, но вы боитесь сделать первый шаг, то пришло время сделать это. Удача улыбнется вам, а с этим придет и успех.

Что нельзя делать 24 июня

Рвать травы, цветы и просто зелень — все травы 24 июня становились ядовитыми, даже целебные.

Ругаться, ссориться, конфликтовать — ссора между супругами может привести к разладу.

Звенеть монетами в кармане – к финансовым проблемам.

Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу с 12 июня по 11 июля.