Варфоломіїв день 24 червня: що потрібно зробити, щоб притягнути удачу

Хороший день, щоб помиритися і пробачити давні образи

Цієї суботи в православній церкві відзначається пам’ять апостолів Варфоломія та Варнави. У народному календарі 24 червня відзначається Варфоломіїв день, Варфоломій та Варнава.

В давнину до цього часу поспівала суниця, тому святого називали "суничником". Згідно з народними повір’ями, на Варфоломія сходиться вся нечиста сила (біси, відьми, чорти, вурдалаки, лісовики, русалки та інші). Вірили, що опівдні вони проїжджають полями, ділять між собою уділи.

З 24 червня по 7 липня настають так звані "русальні дні". Ворожіння в цей період вважаються такими ж точними, як і на святки.

Варфоломіїв день ідеально підходить для примирення. Подумайте про тих людей, з якими ви не могли порозумітися, і зателефонуйте їм, щоб попросити вибачення, навіть якщо у сварці була не ваша провина. Повірте, ваша доброта та дружелюбність скоро окупляться.

24 червня є сприятливим часом для будь-яких починань. Якщо у вас давно є ідея, але ви боїтеся зробити перший крок, то настав час зробити це. Удача посміхнеться вам, а з цим прийде й успіх.

Що не можна робити 24 червня

Рвати трави, квіти та просто зелень — усі трави 24 червня ставали отруйними, навіть цілющі.

Лаятись, сваритися, конфліктувати — сварка між подружжям може призвести до розладу.

Дзвонити монетами в кишені – до фінансових проблем.

Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати з 12 червня по 11 липня.