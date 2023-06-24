Одна вещь — множество образов: с чем этим летом носить белые шорты

Белые шорты — выгодная инвестиция в свой гардероб.

В жаркую погоду хочется отдать предпочтение легким и белым вещам, потому что они идеально сочетаются с разной одеждой и обувью. Так что, если у вас есть белые шорты — срочно доставайте из шкафа. С помощью этого предмета гардероба можно подчеркнуть ножки и придумать стильный образ.

Светлые вещи "освежают" и делают look более дорогим. Эксперты в материале Graziamagazine рассказали, с чем в этом летнем сезоне носить белые шорты, чтобы продемонстрировать прелести фигуры и свой индивидуальный стиль.

С чем носить белые шорты

Темный верх

Если вас нужно подкорректировать фигуру, тогда сделайте контраст и наденьте черный верх: футболку, топ или рубашку. Такой прием поможет "разрезать" силуэт и подчеркнуть вашу талию. Добавьте еще массивный ремень с пряжкой, пусть перетянет на себя внимание и украсит ваш look.

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Объемная рубашка яркого цвета

Добавить ярких красок в свой образ можно с помощью объемной рубашки. Но только выбирайте топ более светлых оттенков, особенно, если будете носить рубашку нараспашку. Отлично с белыми шортами будет сочетаться изумрудный, оранжевый или розовый цвет.

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Пастельная рубашка

Если не хотите сильно выделяться из толпы, но стремитесь выглядеть стильно и эффектно, тогда сочетайте белые шорты с верхом более приглушенного оттенка. Отдавайте предпочтение свободным моделям, которые можно заправить в шорты, чтобы фигура обрела плавные линии.

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"Телеграф" писал ранее, с чем этим летом сочетать шорты с повышенной талией. Эксперты дали несколько ценных рекомендаций.