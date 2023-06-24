Одна річ — безліч образів: з чим цього літа носити білі шорти

Білі шорти – вигідна інвестиція у свій гардероб

У спеку хочеться віддати перевагу легким і білим речам, тому що вони ідеально поєднуються з різним одягом та взуттям. Так що, якщо у вас є білі шорти — терміново діставайте з шафи. За допомогою цього предмета гардеробу можна підкреслити ніжки та придумати стильний образ.

Світлі речі "освіжають" і роблять look дорожчим. Експерти в матеріалі Graziamagazine розповіли, з чим цього літнього сезону носити білі шорти, щоб продемонструвати принади фігури та свій індивідуальний стиль.

З чим носити білі шорти

Темний верх

Якщо вас потрібно підкоригувати фігуру, тоді зробіть контраст і вдягніть чорний верх: футболку, топ або сорочку. Такий прийом допоможе "розрізати" силует та підкреслити вашу талію. Додайте ще масивний ремінь із пряжкою, нехай перетягне на себе увагу та прикрасить ваш look.

як поєднувати білі шорти з чорним верхом

Об’ємна сорочка яскравого кольору

Додати яскраві фарби у свій образ можна за допомогою об’ємної сорочки. Але тільки вибирайте топ світліших відтінків, особливо, якщо будете носити сорочку навстіж. Відмінно з білими шортами поєднуватиметься смарагдовий, помаранчевий або рожевий колір.

з чим поєднувати білі шорти

Пастельна сорочка

Якщо не хочете сильно виділятися з натовпу, але бажаєте виглядати стильно і ефектно, тоді поєднуйте білі шорти з більш приглушеним відтінком. Віддавайте перевагу вільним моделям, які можна заправити в шорти, щоб фігура набула плавних ліній.

як поєднувати біле шорти та сорочку

"Телеграф" писав раніше, з чим цього літа поєднувати шорти з підвищеною талією. Експерти дали кілька цінних рекомендацій.