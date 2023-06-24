Как собрать два урожая с одной капусты: хитрость опытных дачников

Таким же способом можно получить и второй урожай пекинской капусты

Если на участке посадить раннюю капусту, за один сезон с одного растения можно умудриться получить два урожая. Нужно вовремя и правильно собрать первый урожай и не спешить выкапывать растение.

Ранние сорта капусты созревают в начале июня. Качан нужно срезать острым ножом и не повредить при этом листья розетки. Уборку нужно проводить в ясную солнечную погоду. Чтобы избежать загнивания, срез нужно посыпать золой. Корень трогать не нужно. Можно удалить только старые нижние пожелтевшие листья.

Оставшиеся корешки нужно подкормить настоем коровяка, поливать и ухаживать как за обычной капустой.

Спустя 1-2 недели пазушные почки начнут расти и превращаться в маленькие кочаны. Их может появиться 5-7 штук. В этот период нужно внимательно осмотреть растение и оставить только 2-3 наиболее развитые почки.

К середине августа на растениях сформируются новые кочаны второго урожая. По размеру и массе они бывают около 400-500 г. Вкус не будет уступать первому урожаю.

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