Як зібрати два врожаї з однієї капусти: хитрість досвідчених дачників

У такий же спосіб можна отримати й другий урожай пекінської капусти

Якщо на ділянці посадити ранню капусту, за один сезон з однієї рослини можна примудритися отримати два врожаї. Потрібно вчасно та правильно зібрати перший урожай та не поспішати викопувати рослину.

Ранні сорти капусти дозрівають на початку червня. Качан потрібно зрізати гострим ножем і не пошкодити при цьому листя розетки. Збирання потрібно проводити в ясну сонячну погоду. Щоб уникнути загнивання, зріз потрібно посипати золою. Корінь чіпати не треба. Можна видалити тільки старе нижнє пожовкле листя.

Корінці, що залишилися, потрібно підгодувати настоєм коров’яку, поливати та доглядати як за звичайною капустою.

Через 1-2 тижні пазушні бруньки почнуть рости й перетворюватися на маленькі качани. Їх може виникнути 5-7 штук. У цей період потрібно уважно оглянути рослину і залишити лише 2-3 найрозвиненіші бруньки.

До середини серпня на рослинах сформуються нові качани другого врожаю. За розміром і масою вони бувають близько 400-500 г. Смак капусти не поступатиметься першому врожаю.

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