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День Петра: как загадать желание 25 июня, чтобы оно точно сбылось

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Не забудьте поздравить с именинами Петра 25 июня
Не забудьте поздравить с именинами Петра 25 июня. Фото freepik.com

В этот день удачно сходить на рыбалку, а также приготовить рыбные блюда

В воскресенье, 25 июня, отмечается память почитаемого в православной церкви преподобного Петра Афонского. В народном календаре этот день известен как Пётр-Солнцеворот, или День Петра, Петров день.

В это время наши предки отправлялись на рыбную ловлю и готовили различные рыбные блюда. Хозяйки подавали на стол уху. 25 июня старались провести больше времени на природе, чтобы насладиться солнцем, восполнить силы и энергию.

Благоприятный Петров день и для посадки рассады капусты и огурцов в открытый грунт. Также в это время раньше на полях сеяли позднюю гречку. Согласно народным поверьям, 25 июня перед сном стоит загадать желание — так оно обязательно исполнится.

Что нельзя делать 25 июня

  • Ложиться спать рано — не осуществится всё задуманное.
  • Одалживать деньги — все планы рухнут.
  • Надевать темные вещи. Верили, что солнце обидится и зальет дождями растения, что приведет к неурожаю.
  • Косить траву — на косе можно принести в дом темную силу.

Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу с 12 июня по 11 июля.

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#Традиции #Праздники #Запреты