День Петра: як загадати бажання 25 червня, щоб воно точно здійснилося

Цього дня вдало сходити на рибалку, а також приготувати рибні страви

У неділю, 25 червня, відзначається пам’ять преподобного Петра Афонського, який вшановується в православній церкві. У народному календарі цей день відомий як Петро-Сонцеворот, або День Петра, Петрів день.

У цей час наші предки вирушали на риболовлю і готували різні рибні страви. Господині подавали на стіл юшку. 25 червня намагалися провести більше часу на природі, щоб насолодитися сонцем, набратися сил та енергію.

Сприятливий Петрів день і для посадки розсади капусти та огірків у відкритий ґрунт. Також в цей час раніше на полях сіяли пізню гречку. Згідно з народними повір’ями, 25 червня перед сном варто загадати бажання — так воно обов’язково здійсниться.

Що не можна робити 25 червня

Лягати спати рано — не здійсниться все задумане.

Позичати гроші — всі плани рухнуть.

Одягати темні речі. Вірили, що сонце образиться і заллє дощами рослини, що призведе до неврожаю.

Косити траву — на косі можна принести в дім темну силу.

Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати з 12 червня по 11 липня.