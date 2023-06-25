Ни один помидор на грядке не треснет: как избежать распространенной проблемы

Каждый дачник может столкнуться с тем, что помидоры потрескались прямо на кусках

Томаты — не самое простое в уходе растение. Они требуют хорошего полива, правильной подкормки и защиты от вредителей. Даже если на кустах крупные помидоры, может возникнуть проблема — трещины на плодах.

Почему растрескиваются помидоры

Неправильный полив чаще всего становится виной тому, что на кусте трескаются томаты. Когда земля сухая, и ее поливают, томаты начинают напитываться влагой с большой скоростью. Кожица не может растянуться так быстро и поэтому от избытка жидкости лопается.

При выращивании помидоров в теплице растрескивания могут стать также неправильные условия. Для нормального развития томатов дневная температура воздуха должна быть 22-25°С. В жаркие дни внутри теплицы температура может повышаться до 40-50 градусов. В таких экстремальных условиях рост плодов прекращается, а их кожица становится более плотной. Когда томат снова начинает расти, затвердевшая кожица лопается.

Неправильные подкормки также могут привести к тому, что помидоры на кустах начнут трескаться. Если вы подкормили растение концентрированным препаратом азота, фосфора и калия, плоды могут потрескаться.

Когда на томатных кустах уже сформировалось достаточное количество плодов, многие дачники прищипывают верхушки кустов и удаляют лишние боковые побеги. Но лишившись большой части зеленой массы, куст всю влагу, которая направлялась к листьям, отдает плодам. При ее избытке на помидорах могут появиться трещины.

Как избежать растрескивания помидоров

Чтобы избежать растрескивания помидоров в теплице и в открытом грунте, нужно помнить о правилах выращивания томатов.

Полив помидоров в жаркое лето должен проводиться каждые 3 дня, в пасмурный период – раз в 5-7 дней. Идеальный вариант — система капельного полива, которая будет поддерживать в почве постоянный уровень влажности.

Используйте мульчирование во избежание быстрого высыхания почвы. В качестве мульчи подойдет скошенная трава, солома, и другие материалы.

В жаркую погоду не забывайте проветривать теплицу. При необходимости притеняйте кусты.

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