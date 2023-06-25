Жоден помідор на грядці не трісне: як уникнути поширеної проблеми

Кожен дачник може зіткнутися з тим, що помідори потріскалися прямо на кущах.

Томати — не найпростіша у догляді рослина. Вони вимагають гарного поливу, правильного підживлення та захисту від шкідників. Навіть якщо на кущах вже виросли великі помідори, може виникнути проблема – тріщини на плодах.

Чому розтріскуються помідори

Неправильний полив найчастіше стає виною в тому, що на кущі тріскаються томати. Коли земля суха і її поливають, томати починають насичуватися вологою з великою швидкістю. Шкірка не може розтягнутися так швидко і тому від надлишку рідини лопається.

При вирощуванні помідорів у теплиці розтріскування можуть також статися через неправильні умови. Для нормального розвитку томатів денна температура повітря має бути 22-25°С. У спекотні дні в теплиці температура може підвищуватися до 40-50 градусів. У таких екстремальних умовах зростання плодів припиняється, а їхня шкірка стає більш щільною. Коли томат знову починає рости, шкірка, що затверділа, лопається.

Неправильні підживлення можуть призвести до того, що помідори на кущах почнуть тріскатися. Якщо ви підгодували рослину концентрованим препаратом азоту, фосфору та калію, плоди можуть потріскатися.

Коли на томатних кущах вже сформувалася достатня кількість плодів, багато дачників прищипують верхівки кущів та видаляють зайві бічні пагони. Але втративши велику частину зеленої маси, кущ всю вологу, яка прямувала до листя, віддає плодам. При надлишку на помідорах можуть з’явитися тріщини.

Як уникнути розтріскування помідорів

Щоб уникнути розтріскування помідорів у теплиці та у відкритому ґрунті, потрібно пам’ятати про правила вирощування томатів.

Полив помідорів у спекотне літо повинен проводитися кожні 3 дні, у похмурий період – раз на 5-7 днів. Ідеальний варіант — система краплинного поливу, яка підтримуватиме у ґрунті постійний рівень вологості.

Використовуйте мульчування, щоб уникнути швидкого висихання ґрунту. Як мульча підійде скошена трава, солома та інші матеріали.

У спеку не забувайте провітрювати теплицю. При необхідності притіняйте кущі.

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