Помідори виростуть красиві та здорові: чотири поради, як запобігти вершинної гнилі томатів
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Ця проблема цілком вирішувана
Який городник не мріє, щоб його помідори росли без різноманітних хвороб та напастей шкідників. Однак причина однієї з найпоширеніших "томатних" хвороб — верхівкової гнилі зовсім не в зараженні комахами або будь-якої іншої хвороби. Насправді ця проблема, відоміша як "чорне дно", виникає в основному через нестачу кальцію, викликаного посушливими умовами.
"Чорне дно" — це результат водного стресу, який дуже впливає на помідори, пише santeplus. На щастя, хороша новина полягає в тому, що цю вершинну гниль легко запобігти. Ділимося 4 порадами, яким потрібно уважно слідувати.
Як запобігти вершинній гнилі томатів
- Добре поливайте помідори
Щоб ваші помідори більше цвіли та краще росли, досвідчені садівники рекомендують вносити в середньому 1 літр води на день на одну рослину помідора.
- Додати мульчі навколо томатів
Розсипте шар органічної мульчі товщиною 5 см навколо основи ваших рослин. Це допоможе ґрунту зберегти більше вологи, щоб запобігти швидкому висиханню між поливами або дощами. Як альтернатива відмінно підходять солома, скошена трава, подрібнене листя або подрібнена кора.
- Не перестарайтеся
Занадто багато добрив може призвести до прискорення росту рослин, не маючи часу для належної циркуляції кальцію для здорового росту. І майте на увазі, що швидке зростання може призвести до вершинної гнилі.
- Подбайте про коріння
Намагайтеся не турбувати кореневу зону рослини томату, щоб вона могла максимально поглинати кальцій. Наприклад, не копайте кореневу зону рослини і тримайте якомога далі від бур’янів шар мульчі.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке корисне добриво для помідорів можна приготувати із чотирьох копійчаних інгредієнтів. Цей засіб чудово підійде і для інших рослин.