Помідори виростуть красиві та здорові: чотири поради, як запобігти вершинної гнилі томатів

Ця проблема цілком вирішувана

Який городник не мріє, щоб його помідори росли без різноманітних хвороб та напастей шкідників. Однак причина однієї з найпоширеніших "томатних" хвороб — верхівкової гнилі зовсім не в зараженні комахами або будь-якої іншої хвороби. Насправді ця проблема, відоміша як "чорне дно", виникає в основному через нестачу кальцію, викликаного посушливими умовами.

"Чорне дно" — це результат водного стресу, який дуже впливає на помідори, пише santeplus. На щастя, хороша новина полягає в тому, що цю вершинну гниль легко запобігти. Ділимося 4 порадами, яким потрібно уважно слідувати.

Як запобігти вершинній гнилі томатів

Добре поливайте помідори

Щоб ваші помідори більше цвіли та краще росли, досвідчені садівники рекомендують вносити в середньому 1 літр води на день на одну рослину помідора.

Додати мульчі навколо томатів

Розсипте шар органічної мульчі товщиною 5 см навколо основи ваших рослин. Це допоможе ґрунту зберегти більше вологи, щоб запобігти швидкому висиханню між поливами або дощами. Як альтернатива відмінно підходять солома, скошена трава, подрібнене листя або подрібнена кора.

Не перестарайтеся

Занадто багато добрив може призвести до прискорення росту рослин, не маючи часу для належної циркуляції кальцію для здорового росту. І майте на увазі, що швидке зростання може призвести до вершинної гнилі.

Подбайте про коріння

Намагайтеся не турбувати кореневу зону рослини томату, щоб вона могла максимально поглинати кальцій. Наприклад, не копайте кореневу зону рослини і тримайте якомога далі від бур’янів шар мульчі.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке корисне добриво для помідорів можна приготувати із чотирьох копійчаних інгредієнтів. Цей засіб чудово підійде і для інших рослин.