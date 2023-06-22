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Помидоры вырастут красивые и здоровые: четыре совета, как предотвратить вершинную гниль томатов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Во избежание болезней листьев избегайте намокания листвы при поливе
Во избежание болезней листьев избегайте намокания листвы при поливе. Фото pexels.com

Эта проблема вполне решаема

Какой огородник не мечтает, чтобы его помидоры росли без различных болезней и напастей вредителей. Однако причина одной из распространенных "томатных" болезней — верхушечной гнили вовсе не в заражении насекомыми или какой-либо другой болезни. На самом деле, эта проблема, более известная как "черное дно", возникает в основном из-за недостатка кальция, вызванного засушливыми условиями.

"Черное дно" — это результат водного стресса, который сильно влияет на помидоры, пишет santeplus. К счастью, хорошая новость заключается в том, что эту вершинную гниль легко предотвратить. Делимся 4 советами, которым нужно внимательно следовать.

Как предотвратить вершинную гниль томатов

  • Хорошо поливайте помидоры

Чтобы ваши помидоры больше цвели и лучше росли, опытные садоводы рекомендуют вносить в среднем 1 литр воды в день на одно растение помидора.

  • Добавьте мульчи вокруг томатов

Рассыпьте слой органической мульчи толщиной в 5 см вокруг основания ваших растений. Это поможет почве сохранить больше влаги, чтобы предотвратить быстрое высыхание между поливами или дождями. В качестве альтернативы отлично подходят солома, скошенная трава, измельченные листья или измельченная кора.

  • Не переусердствуйте

Слишком большое количество удобрений может привести к ускорению роста растений, не имея времени для надлежащей циркуляции кальция для здорового роста. И имейте в виду, что быстрый рост может привести к вершинной гнили.

  • Позаботьтесь о корнях

Старайтесь не тревожить корневую зону растения томата, чтобы оно могло максимально поглощать кальций. Например, не копайте корневую зону растения и держите подальше от сорняков слой мульчи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое полезное удобрение для помидоров можно приготовить из четырех копеечных ингредиентов. Это средство отлично подойдет и для других растений.

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