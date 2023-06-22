Помидоры вырастут красивые и здоровые: четыре совета, как предотвратить вершинную гниль томатов

Эта проблема вполне решаема

Какой огородник не мечтает, чтобы его помидоры росли без различных болезней и напастей вредителей. Однако причина одной из распространенных "томатных" болезней — верхушечной гнили вовсе не в заражении насекомыми или какой-либо другой болезни. На самом деле, эта проблема, более известная как "черное дно", возникает в основном из-за недостатка кальция, вызванного засушливыми условиями.

"Черное дно" — это результат водного стресса, который сильно влияет на помидоры, пишет santeplus. К счастью, хорошая новость заключается в том, что эту вершинную гниль легко предотвратить. Делимся 4 советами, которым нужно внимательно следовать.

Как предотвратить вершинную гниль томатов

Хорошо поливайте помидоры

Чтобы ваши помидоры больше цвели и лучше росли, опытные садоводы рекомендуют вносить в среднем 1 литр воды в день на одно растение помидора.

Добавьте мульчи вокруг томатов

Рассыпьте слой органической мульчи толщиной в 5 см вокруг основания ваших растений. Это поможет почве сохранить больше влаги, чтобы предотвратить быстрое высыхание между поливами или дождями. В качестве альтернативы отлично подходят солома, скошенная трава, измельченные листья или измельченная кора.

Не переусердствуйте

Слишком большое количество удобрений может привести к ускорению роста растений, не имея времени для надлежащей циркуляции кальция для здорового роста. И имейте в виду, что быстрый рост может привести к вершинной гнили.

Позаботьтесь о корнях

Старайтесь не тревожить корневую зону растения томата, чтобы оно могло максимально поглощать кальций. Например, не копайте корневую зону растения и держите подальше от сорняков слой мульчи.

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