Выглядит совершенно неуместно: какие вещи не стоит носить в офис в жаркую погоду

Такая одежда будет смотреться вульгарно

При формировании образа важно учитывать множество нюансов: тип фигуры, сочетание оттенков, комфорт и соответствие обстановке, в частности месту, куда вы собираетесь в нем пойти. Если это наряд для офиса, то look должен быть соответствующим.

Однако многие девушки игнорируют этот нюанс, надевая в летнюю погоду в офис вещи, которые делают образ неуместным и даже вульгарным. Детальнее об этих ошибках рассказали эксперты в материале Marieclaire.

Что нельзя носить в офис

Короткие шорты

Несмотря на то, что летом это один из самых популярных предметов гардероба, лучше оставить шорты для прогулки, встречи с друзьями или похода на пляж. В официальном пространстве длина мини совершенно не уместна. Отдайте предпочтение брюкам из льна или юбкам.

вещи, которые не подходят для офиса

Кроп-топы

Не надевайте в офис укороченные майки, блузы и топы, ведь эти вещи также не относятся к деловому стилю. Не стоит приходить на работу с открытым животом, ведь это не совсем то место, где стоит хвастаться фигурой. Лучше выбрать простую хлопковую футболку или рубашку.

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Полупрозрачные вещи

На вечеринках такая одежда будет смотреться идеально, потому что подчеркнет вашу сексуальность и женственность, но в офисе вам вряд ли будет комфортно ходить в полупрозрачной блузке или платье.

Что не стоит надевать в офис

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