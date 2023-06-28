Выглядит совершенно неуместно: какие вещи не стоит носить в офис в жаркую погоду
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Такая одежда будет смотреться вульгарно
При формировании образа важно учитывать множество нюансов: тип фигуры, сочетание оттенков, комфорт и соответствие обстановке, в частности месту, куда вы собираетесь в нем пойти. Если это наряд для офиса, то look должен быть соответствующим.
Однако многие девушки игнорируют этот нюанс, надевая в летнюю погоду в офис вещи, которые делают образ неуместным и даже вульгарным. Детальнее об этих ошибках рассказали эксперты в материале Marieclaire.
Что нельзя носить в офис
Короткие шорты
Несмотря на то, что летом это один из самых популярных предметов гардероба, лучше оставить шорты для прогулки, встречи с друзьями или похода на пляж. В официальном пространстве длина мини совершенно не уместна. Отдайте предпочтение брюкам из льна или юбкам.
Кроп-топы
Не надевайте в офис укороченные майки, блузы и топы, ведь эти вещи также не относятся к деловому стилю. Не стоит приходить на работу с открытым животом, ведь это не совсем то место, где стоит хвастаться фигурой. Лучше выбрать простую хлопковую футболку или рубашку.
Полупрозрачные вещи
На вечеринках такая одежда будет смотреться идеально, потому что подчеркнет вашу сексуальность и женственность, но в офисе вам вряд ли будет комфортно ходить в полупрозрачной блузке или платье.
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