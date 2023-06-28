Виглядає зовсім недоречно: які речі не варто носити в офіс у спеку

Такий одяг виглядатиме вульгарно

При формуванні образу важливо враховувати безліч нюансів: тип фігури, поєднання відтінків, комфорт та відповідність обстановці, зокрема місцю, куди ви збираєтесь у ньому піти. Якщо це вбрання для офісу, то look має бути відповідним.

Однак багато дівчат ігнорують цей нюанс, надягаючи в літню погоду в офіс речі, які роблять образ недоречним й навіть вульгарним. Детальніше про ці помилки розповіли експерти у матеріалі Marieclaire.

Що не можна носити в офіс

Короткі шорти

Попри те, що влітку це один із найпопулярніших предметів гардеробу, краще залишити шорти для прогулянки, зустрічі з друзями чи походу на пляж. В офіційному просторі довжина міні не доречна. Віддайте перевагу брюкам із льону або спідницям.

речі, які не підходять для офісу

Кроп-топи

Не надягайте в офіс укорочені майки, блузи та топи, адже ці речі також не належать до ділового стилю. Не варто приходити на роботу з відкритим животом, адже це не зовсім те місце, де варто хвалитися фігурою. Краще вибрати просту бавовняну футболку чи сорочку.

які речі не варто одягати в офіс

Напівпрозорі речі

На вечірках такий одяг буде виглядати ідеально, тому що підкреслить вашу сексуальність і жіночність, але в офісі вам навряд чи буде комфортно ходитиме в напівпрозорій блузці чи сукні.

Що не варто одягати в офіс

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