Виглядає зовсім недоречно: які речі не варто носити в офіс у спеку
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Такий одяг виглядатиме вульгарно
При формуванні образу важливо враховувати безліч нюансів: тип фігури, поєднання відтінків, комфорт та відповідність обстановці, зокрема місцю, куди ви збираєтесь у ньому піти. Якщо це вбрання для офісу, то look має бути відповідним.
Однак багато дівчат ігнорують цей нюанс, надягаючи в літню погоду в офіс речі, які роблять образ недоречним й навіть вульгарним. Детальніше про ці помилки розповіли експерти у матеріалі Marieclaire.
Що не можна носити в офіс
Короткі шорти
Попри те, що влітку це один із найпопулярніших предметів гардеробу, краще залишити шорти для прогулянки, зустрічі з друзями чи походу на пляж. В офіційному просторі довжина міні не доречна. Віддайте перевагу брюкам із льону або спідницям.
Кроп-топи
Не надягайте в офіс укорочені майки, блузи та топи, адже ці речі також не належать до ділового стилю. Не варто приходити на роботу з відкритим животом, адже це не зовсім те місце, де варто хвалитися фігурою. Краще вибрати просту бавовняну футболку чи сорочку.
Напівпрозорі речі
На вечірках такий одяг буде виглядати ідеально, тому що підкреслить вашу сексуальність і жіночність, але в офісі вам навряд чи буде комфортно ходитиме в напівпрозорій блузці чи сукні.
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