Все влезет и ничего не помнется: крутой лайфхак, как компактно сложить вещи в чемодан

Скомбинируйте вещи так, чтобы не пришлось брать слишком много

Первым делом, собираясь в поездку, определите, какие вещи вам точно понадобятся. И чтобы в чемодан поместилось как можно больше — правильно его упакуйте. Хорошо бы еще это сделать так, чтобы одежда не помялась, ведь это является большой проблемой.

Если не знаете как это сделать, тогда расскажем вам о крутом лайфхаке, которым поделилась в сети TikTok тревел-блогер Тейлор. Девушка рассказала о хитрости, которая существенно облегчит процесс упаковывания вещей.

Как правильно сложить вещи в чемодан

Блогер рекомендуется складывать одежду сразу с вешалками, однако следует обратить внимание на важную деталь. Положите вещи так, чтобы крючки вешалок свисали из багажа с обеих сторон. Тогда их можно прижать панелью, а затем соединить вешалки поверх панели.

Если воспользоваться этим лайфхаком, то вещи в дороге не помнутся, все приедет без складок. К тому же у вас в чемодане останется место для других предметов, в частности косметички, сумки. Когда вы приедете в назначенное место, просто достанете одежду из чемодана и повесите на вешалки в шкафу.

как сложить вещи в чемодан, чтобы они не помялись

"Телеграф" писал ранее, какие вещи необходимо срочно выкинуть из гардероба. Эксперты советуют периодически проводить "ревизию" и очищать пространство от лишнего.