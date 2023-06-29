Все влізе і нічого не помнеться: крутий лайфхак, як компактно скласти речі у валізу

Скомбінуйте речі так, щоб не довелося брати надто багато

Насамперед, збираючись у поїздку, визначте, які речі вам точно знадобляться. І щоб у валізу помістилося якнайбільше — правильно її складіть. Добре було б це зробити так, щоб одяг не пом’явся, адже це є великою проблемою.

Якщо не знаєте як це зробити, тоді розповімо вам про крутий лайфхак, яким поділилася в мережі TikTok тревел-блогер Тейлор. Дівчина розповіла про хитрість, яка суттєво полегшить процес пакування речей.

Як правильно скласти речі у валізу

Блогер рекомендується складати одяг одразу з вішалками, проте слід звернути увагу на важливу деталь. Покладіть речі так, щоб гачки вішалок звисали з багажу з обох боків. Тоді їх можна притиснути панеллю, потім з’єднати вішалки поверх панелі.

Якщо скористатися цим лайфхаком, то речі в дорозі не помнуться, все приїде без складок. До того ж, у вас у валізі залишиться місце для інших предметів, зокрема косметички, сумки. Коли ви приїдете у призначене місце, просто дістанете одяг із валізки та повісите на вішалки у шафі.

як скласти речі в валізу, щоб вони не пом’ялися

"Телеграф" писав раніше, які речі потрібно терміново викинути з гардеробу. Експерти радять періодично проводити "ревізію" та очищати простір від зайвого.