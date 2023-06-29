Эффектное декольте и идеальные ноги: звезда сериала "Эмили в Париже" восхитила стильным образом (фото)

Актриса появилась на премьере комедии, где исполнила одну из ролей

Американская актриса, танцовщица и певица Эшли Парк, наиболее известная по сериалу "Эмили в Париже" восхитила стильным образом. Звезда появилась на премьере комедии "Веселая поездка", в которой она играет.

Как сообщает "Телеграф", 32-летняя Эшли Парк продемонстрировала красивый наряд на показе фильма "Веселая поездка" в Нью-Йорке, который состоялась в минувшую среду 28 июня.

Так, для мероприятия Эшли Парк выбрала ансамбль из платья длины мини и укороченного жакета в желтых тонах, эффектности образу добавляет декор из камней, бисера и пайеток. Короткий фасон во всей красе продемонстрировал стройные ноги актрисы. Наряд Парк дополнила лодочками на каблуке в тон одежде, белой сумкой, кольцами, серьгами и ожерельем. Особое внимание знаменитость уделила макияжу: необычные стрелки подчеркнули красоту глаз Эшли.

Фильм "Веселая поездка" — американская комедия, премьера которой ожидается 7 июля 2023 года в США. Сюжет расскажет о путешествии друзей в Китай с целью найти биологическую мать главной героини Одри (ее и играет Эшли Парк).

Стильный образ Эшли Парк. Фото: Getty Images

Актриса любит яркий макияж. Фото: Getty Images

Эшли Парк сыграла в комедии главную роль. Фото: Getty Images

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