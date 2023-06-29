Ефектне декольте та ідеальні ноги: зірка серіалу "Емілі в Парижі" захопила стильним образом (фото)

Актриса з’явилася на прем’єрі комедії, де виконала одну із ролей

Американська актриса, танцівниця та співачка Ешлі Парк, найвідоміша за серіалом "Емілі в Парижі" захопила стильним образом. Зірка з’явилася на прем’єрі комедії "Весела поїздка", де вона грає.

Як повідомляє "Телеграф", 32-річна Ешлі Парк продемонструвала гарне вбрання на показі фільму "Весела поїздка" у Нью-Йорку, що відбувся минулої середи 28 червня.

Так, для заходу Ешлі Парк обрала ансамбль із сукні довжини міні та укороченого жакету у жовтих тонах, ефектності образу додає декор із каменів, бісеру й паєток. Короткий фасон гарно продемонстрував стрункі ноги актриси. Вбрання Парк доповнила човниками на підборах у тон одягу, білою сумкою, каблучками, сережками та намистом. Особливу увагу знаменитість приділила макіяжу: незвичайні стрілки підкреслили красу очей Ешлі.

Фільм "Весела поїздка" — американська комедія, прем’єра якої очікується 7 липня 2023 року в США. Сюжет розповість про подорож друзів до Китаю з метою знайти біологічну матір головної героїні Одрі (її і грає Ешлі Парк).

Стильний образ Ешлі Парк. Фото: Getty Images

Акторка любить яскравий макіяж. Фото: Getty Images

Ешлі Парк зіграла у комедії головну роль. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відома актриса Кім Кеттролл, виконавиця ролі Саманті у "Сексі у великому місті" взяла участь в одному з нью-йорських шоу. Зірка зберегла розкішну форму у 66 років.