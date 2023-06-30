Сын актера-путиниста Михаила Ефремова выпал из окна: получил много переломов и впал в кому

По данным журналистов, у младшего Ефремова проблемы с алкоголем такие, как у его звездного отца

В москве выпал из окна многоэтажки 31-летний актер Николай Ефремов. Это младший сын популярного актера Михаила Ефремова, который за пьяное ДТП попал в тюрьму, а во время полномасштабной российско-украинской войны поддержал путинистов и даже просился в ряды "вагнеровцев".

О ЧП с Николаем Ефремов сообщают российские Телеграм-каналы. Мужчина получил несколько травм.

Так, утром 29 июня 2023 года сын Ефремова выпал из окна своей квартиры, которая находится на третьем этаже одной из московских многоэтажек. Состояние Николая врачи оценивают как тяжелое. Пострадавший впал в кому, медики подключили его к аппарату ИВЛ. Сообщается о многочисленных переломах бедра и таза.

Стоит добавить, что российские журналисты неоднократно сообщали о проблемах Николая, схожих с теми, которыми "отличился" его звездный отец. По данным медиа, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем, а еще состоит на учете у психиатра.

31-летний Николай Ефремов — сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской, актер, как и папа и старший брат Никита. Экс-участник группы "Непоседы", известен по ролям в фильма "Книга мастеров" и "Духless", снялся в нескольких сериалах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии экстренно госпитализировали путиниста Никиту Михалкова. Скандальный режиссер попадает в реанимацию не первый раз.